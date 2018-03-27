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Красноярские сноубордисты завоевали семь медалей Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ
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Красноярские сноубордисты завоевали семь медалей Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Советский спорт
В России проходят финальные соревнования II Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ 2018 года. В г. Чусовой в Пермском крае состоялись состязания сноубордистов, где красноярские спортсмены выиграли 7 медалей.
Среди юношей Владимир Пнев стал победителем в параллельном слаломе и бронзовым призером в параллельном слаломе-гиганте. Илья Корнилов стал вторым в параллельном слаломе. Среди девушек Валерия Сташуль выиграла бронзу в параллельном слаломе и серебро в параллельном гигантском слаломе. В сноуборд-кроссе среди юношей победителем стал Александр Атылин, среди девушек серебряным призером стала Надежда Плешакова.
Первое место в общекомандном зачете заняла СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду имени В. И. Махова из Красноярского края. На втором месте — СДЮСШОР по сноуборду из Кемеровской области, на третьем — СШОР «Русская горнолыжная школа — Столица» Департамента спорта и туризма города Москвы.
Напомним, что в программе спартакиады соревнования по 15 видам спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, кёрлинг, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей и хоккей с мячом.
На данный момент на счету спортсменов Красноярского края 19 медалей II Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ 2018 года: 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых наград.
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