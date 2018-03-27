Сулейменова и Марамыгин выступят на Всероссийской зимней спартакиаде в Челябинской области 

Завтра, 28 марта, в городе Миасс откроется VI Всероссийская зимняя спартакиада (спорт глухих), которая продлится до 30-го числа.
Участниками спортивного праздника станут сильнейшие спортсмены — лыжники, сноубордисты, хоккеисты и горнолыжники. Честь омской области на этих стартах будут отстаивать призеры первенства России по лыжным гонкам Ильмира Сулейменова и Филипп Марамыгин.
Воспитанники омской школы-интерната №15 в начале марта успешно выступили в Саранске на первенстве страны. Филипп Марамыгин выиграл три серебра, а еще одна воспитанница тренера Татьяны Федоровой взяла бронзовую награду.