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Сулейменова и Марамыгин выступят на Всероссийской зимней спартакиаде в Челябинской области
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Сулейменова и Марамыгин выступят на Всероссийской зимней спартакиаде в Челябинской области 

Советский спорт 2 часа назад
Завтра, 28 марта, в городе Миасс откроется VI Всероссийская зимняя спартакиада (спорт глухих), которая продлится до 30-го числа.
Участниками спортивного праздника станут сильнейшие спортсмены — лыжники, сноубордисты, хоккеисты и горнолыжники. Честь омской области на этих стартах будут отстаивать призеры первенства России по лыжным гонкам Ильмира Сулейменова и Филипп Марамыгин.
Воспитанники омской школы-интерната №15 в начале марта успешно выступили в Саранске на первенстве страны. Филипп Марамыгин выиграл три серебра, а еще одна воспитанница тренера Татьяны Федоровой взяла бронзовую награду.
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