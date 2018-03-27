Сулейменова и Марамыгин выступят на Всероссийской зимней спартакиаде в Челябинской области

Завтра, 28 марта, в городе Миасс откроется VI Всероссийская зимняя спартакиада (спорт глухих), которая продлится до 30-го числа.

Участниками спортивного праздника станут сильнейшие спортсмены — лыжники, сноубордисты, хоккеисты и горнолыжники. Честь омской области на этих стартах будут отстаивать призеры первенства России по лыжным гонкам Ильмира Сулейменова и Филипп Марамыгин.