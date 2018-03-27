На первенстве России по боксу дагестанцы взяли три медали

На первенстве России по боксу дагестанцы взяли три медалиСеребряную и две бронзовые медали завоевали представители Дагестана на первенстве России по боксу среди юношей.

Всероссийские соревнования с участием свыше 300 боксеров проходили 19-26 марта в Анапе.

Обладателем серебряной медали первенства страны стал Рамазан Бекбаев (44,5 кг). Дагестанский боксер войдет в состав юношеской сборной России для участия в международных турнирах.

Третье место заняли Хабибула Гусейнов (50 кг) и Магомед-Тагир Пашаев (90 кг).