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На первенстве России по боксу дагестанцы взяли три медали
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На первенстве России по боксу дагестанцы взяли три медали 

Mirmol.ru 27 марта 2018
Фото: Mirmol.ru
На первенстве России по боксу дагестанцы взяли три медалиСеребряную и две бронзовые медали завоевали представители Дагестана на первенстве России по боксу среди юношей.
Всероссийские соревнования с участием свыше 300 боксеров проходили 19-26 марта в Анапе.
Обладателем серебряной медали первенства страны стал Рамазан Бекбаев (44,5 кг). Дагестанский боксер войдет в состав юношеской сборной России для участия в международных турнирах.
Третье место заняли Хабибула Гусейнов (50 кг) и Магомед-Тагир Пашаев (90 кг).
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