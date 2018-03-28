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Подведены итоги зимнего спортивного сезона в Нижегородской области
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Подведены итоги зимнего спортивного сезона в Нижегородской области 

Newsroom24 7 часов назад
Фото: Newsroom24
Агентство новостей Newsroom24 публикует Топ-10 спортивных событий зимнего сезона 2017/18 с участием нижегородцев (по версии редакции).
События представлены в хронологическом порядке.
1. Нижегородская конькобежка Наталья Воронина победила на этапе Кубке мира, побив рекорд России
Соревнования проходили в американском Солт-Лейк-Сити с 8 по 10 декабря
2. Два серебра и бронзу завоевали нижегородские конькобежцы Воронина и Грязцов на чемпионате Европы
Соревнования проходили в Коломне с 5 по 7 января.
3. Нижегородская лыжница Анастасия Седова победила на первенстве мира среди юниоров
Соревнования проходили в Швейцарии в начале февраля.
4. Нижегородская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзу на Олимпиаде в Пхёнчхане
16 февраля она стала третьей на дистанции 5000 метров.
5. Нижегородская лыжница Анастасия Седова завоевала бронзу Олимпиады
Женская эстафета 4 х 5 км состоялась 17 февраля.
6. Нижегородский «Старт» занял десятое место в Суперлиге
Сезон завершился 2 марта.
7. Нижегородская «Чайка» не попала в плей-офф МХЛ  6 марта нижегородцы завершили регулярный чемпионат на десятом месте в Конференции «Запад».
8. Нижегородское «Торпедо» завершило выступление в Кубке Гагарина, выбыв в 1/4 финала Западной Конференции
Автозаводцы проиграли со счетом 0-4 в серии ярославскому «Локомотиву».
9. Нижегородская конькобежка Наталья Воронина стала третьей в зачете Кубка мира
финальные соревнования прошли в Минске 17-18 марта
10. Золото и серебро завоевали нижегородские лыжницы Хлопотина и Седова на чемпионате России
25 марта нижегородки успешно выступили в скиатлоне на соревнованиях в Сыктывкаре.
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