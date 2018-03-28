Подведены итоги зимнего спортивного сезона в Нижегородской области

Агентство новостей Newsroom24 публикует Топ-10 спортивных событий зимнего сезона 2017/18 с участием нижегородцев (по версии редакции).

События представлены в хронологическом порядке.

1. Нижегородская конькобежка Наталья Воронина победила на этапе Кубке мира, побив рекорд России

Соревнования проходили в американском Солт-Лейк-Сити с 8 по 10 декабря

2. Два серебра и бронзу завоевали нижегородские конькобежцы Воронина и Грязцов на чемпионате Европы

Соревнования проходили в Коломне с 5 по 7 января.

3. Нижегородская лыжница Анастасия Седова победила на первенстве мира среди юниоров

Соревнования проходили в Швейцарии в начале февраля.

4. Нижегородская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзу на Олимпиаде в Пхёнчхане

16 февраля она стала третьей на дистанции 5000 метров.

5. Нижегородская лыжница Анастасия Седова завоевала бронзу Олимпиады

Женская эстафета 4 х 5 км состоялась 17 февраля.

6. Нижегородский «Старт» занял десятое место в Суперлиге

Сезон завершился 2 марта.

7. Нижегородская «Чайка» не попала в плей-офф МХЛ 6 марта нижегородцы завершили регулярный чемпионат на десятом месте в Конференции «Запад».

8. Нижегородское «Торпедо» завершило выступление в Кубке Гагарина, выбыв в 1/4 финала Западной Конференции

Автозаводцы проиграли со счетом 0-4 в серии ярославскому «Локомотиву».

9. Нижегородская конькобежка Наталья Воронина стала третьей в зачете Кубка мира

финальные соревнования прошли в Минске 17-18 марта

10. Золото и серебро завоевали нижегородские лыжницы Хлопотина и Седова на чемпионате России

25 марта нижегородки успешно выступили в скиатлоне на соревнованиях в Сыктывкаре.