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Непряева выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России в Сыктывкаре
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Непряева выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России в Сыктывкаре 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Лыжница Наталья Непряева стала победителем индивидуальной гонки на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнчхане преодолела 10-километровую дистанцию за 29 минут и 39 секунд.
В число призёров также попала Анастасия Седова, которая вместе с Непряевой в составе сборной России выиграла бронзу в эстафете на Олимпийских играх.
Лыжные гонки. ЧР. Сыктывкар Женщины, индивидуальная гонка, 10 км  1. Наталья Непряева — 29:39,5 2. Мария Гущина — +22,5 3. Анастасия Седова — +55,2.
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