Ещё
Ретивых и Большунов стали победителями командного спринта на чемпионате России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ретивых и Большунов стали победителями командного спринта на чемпионате России 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Представители Тюменской области Глеб Ретивых и Александр Большунов выиграли спринт на чемпионате России по лыжному спорту. Об этом сообщает «Советский спорт».
Их финишное время 19 минут 41,8 секунды.
Второе место у Александра Бессмертных и Никиты Ступака из Московской области (отставание 6,6 секунды). Третьими стали Иван Якимушкин и Андрей Парфенов (+6,8).
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Командный принт, классический стиль: 1. Тюменская область-1 (Глеб Ретивых, Александр Большунов) — 19.41,8 2. Московская область-1 (Александр Бессмертных, Никита Ступак) — 6,6 3. Тюменская область-2 (Иван Якимушкин, Андрей Парфенов) — 6,8
Газета.Ru: последние новости
Устюгов выиграл чемпионат России по лыжным гонкам Российский пловец Абросимов выиграл серебро на этапе Кубка Европы Попавшийся на допинге американец хочет до суда уладить иск на $ 100 млн
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ФИФА попытается найти расизм в матче Россия — Франция1
КХЛ избавилась от двух клубов
Названа причина эпидемии на Олимпиаде-2018
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение