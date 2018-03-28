Ретивых и Большунов стали победителями командного спринта на чемпионате России 

Представители Тюменской области Глеб Ретивых и Александр Большунов выиграли спринт на чемпионате России по лыжному спорту. Об этом сообщает «Советский спорт».
Их финишное время 19 минут 41,8 секунды.
Второе место у Александра Бессмертных и Никиты Ступака из Московской области (отставание 6,6 секунды). Третьими стали Иван Якимушкин и Андрей Парфенов (+6,8).
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Командный принт, классический стиль: 1. Тюменская область-1 (Глеб Ретивых, Александр Большунов) — 19.41,8 2. Московская область-1 (Александр Бессмертных, Никита Ступак) — 6,6 3. Тюменская область-2 (Иван Якимушкин, Андрей Парфенов) — 6,8