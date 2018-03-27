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Большунов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России
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Большунов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России 

Чемпионат.com 3 часа назад
Олимпийский призёр Пхёнчхана Александр Большунов стал победителем индивидуальной лыжной гонки на 10 км, проходившей в рамках чемпионата России в Сыктывкаре. Большунов преодолел дистанцию за 38 минут и 48 секунд.
Второе место занял Александр Бессмертных, который отстал от Большунова более чем на 40 секунд. Четвёртое место в гонке занял ещё один участник Олимпийских игр в Пхёнчхане Андрей Ларьков.
Лыжные гонки. ЧР. Сыктывкар Мужчины, индивидуальная гонка, 15 км  1) Александр Большунов — 38:48,0 2) Александр Бессмертных — +40,1 3) Илья Семиков — +50,4.
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