Белорукова: на чемпионате России болельщиков больше, чем на Олимпиаде 

Лыжница Юлия Белорукова поделилась эмоциями от победы в командном спринте классическим стилем на чемпионате России в Сыктывкаре. Она завоевала золото наряду с Ольгой Царёвой — обе спортсменки представляют Республику Коми.
«Хочу поблагодарить Олю Царёву — она постоянно приезжала первой или в группе лидеров. Для меня это было важно, поскольку я бежала заключительный этап. И хочу отметить болельщиков, их было, мне кажется, больше, чем на Олимпиаде. Спасибо всем поклонникам», — приводит слова Белоруковой сайт Министерства спорта Республики Коми.
Чемпионат России по лыжным гонкам возобновится в пятницу, 30 марта.