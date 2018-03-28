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Белорукова: на чемпионате России болельщиков больше, чем на Олимпиаде
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Белорукова: на чемпионате России болельщиков больше, чем на Олимпиаде 

Чемпионат.com 4 часа назад
Лыжница Юлия Белорукова поделилась эмоциями от победы в командном спринте классическим стилем на чемпионате России в Сыктывкаре. Она завоевала золото наряду с Ольгой Царёвой — обе спортсменки представляют Республику Коми.
«Хочу поблагодарить Олю Царёву — она постоянно приезжала первой или в группе лидеров. Для меня это было важно, поскольку я бежала заключительный этап. И хочу отметить болельщиков, их было, мне кажется, больше, чем на Олимпиаде. Спасибо всем поклонникам», — приводит слова Белоруковой сайт Министерства спорта Республики Коми.
Чемпионат России по лыжным гонкам возобновится в пятницу, 30 марта.
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 Ещё 5 источников 
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