Лыжница Юлия Белорукова прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России в Сыктывкаре. Она заняла пятое место, а победа досталась Наталье Непряевой.
«Сегодня было важно хорошо стартовать. У меня был небольшой перерыв, как вы понимаете, после Олимпиады много мероприятий, на которых я обязана присутствовать. Не всегда есть время для тренировок. Сегодня я заняла пятое место. Считаю, что это довольно неплохой результат. А завтра у нас будет спринт-эстафета. Там, я думаю, результат будет ещё лучше», — приводит слова Белоруковой сайт Министерства спорта Республики Коми.