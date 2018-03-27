Ещё
Белорукова: пятое место в индивидуальной гонке на ЧР — неплохой результат
Далее:
Читайте также:
Ещё

Белорукова: пятое место в индивидуальной гонке на ЧР — неплохой результат 

Чемпионат.com 5 часов назад
Лыжница Юлия Белорукова прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России в Сыктывкаре. Она заняла пятое место, а победа досталась Наталье Непряевой.
«Сегодня было важно хорошо стартовать. У меня был небольшой перерыв, как вы понимаете, после Олимпиады много мероприятий, на которых я обязана присутствовать. Не всегда есть время для тренировок. Сегодня я заняла пятое место. Считаю, что это довольно неплохой результат. А завтра у нас будет спринт-эстафета. Там, я думаю, результат будет ещё лучше», — приводит слова Белоруковой сайт Министерства спорта Республики Коми.
Чемпионат.com: последние новости
Вяльбе: скорее всего, Устюгов в следующих гонках ЧР участвовать не будет Большунов: жалко, что пока не получается посоперничать с Устюговым Большунов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции146
Черчесов оценил игру сборной с французами6
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Трусова первой чисто исполнила четверной лутц
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение