Горнолыжник Трихичев стал чемпионом России в гигантском слаломе

В Полярных Зорях проходят открытый чемпионат России и финал Кубка России по горнолыжному спорту. В гигантском слаломе золото выиграл Павел Трихичев . Вторым по сумме двух попыток стал Владислав Новиков . Тройку призёров замкнул Иван Кузнецов . Горнолыжный спорт. Чемпионат России и финал Кубка России. Полярные Зори Мужчины. Гигантский слалом 1. Павел Трихичев — 1.52,87. 2. Владислав Новиков — 1.53,63. 3. Иван Кузнецов — 1.53,72.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Трихичев получил травму локтя в результате падения в скоростном спуске.