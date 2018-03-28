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Горнолыжник Трихичев стал чемпионом России в гигантском слаломе
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Горнолыжник Трихичев стал чемпионом России в гигантском слаломе 

Чемпионат.com 3 часа назад
В Полярных Зорях проходят открытый чемпионат России и финал Кубка России по горнолыжному спорту. В гигантском слаломе золото выиграл Павел Трихичев. Вторым по сумме двух попыток стал Владислав Новиков. Тройку призёров замкнул Иван Кузнецов. Горнолыжный спорт. Чемпионат России и финал Кубка России. Полярные Зори Мужчины. Гигантский слалом 1. Павел Трихичев — 1.52,87. 2. Владислав Новиков — 1.53,63. 3. Иван Кузнецов — 1.53,72.
На Олимпиаде в Пхёнчхане Трихичев получил травму локтя в результате падения в скоростном спуске.
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