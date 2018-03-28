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Этап Кубка мира по санному спорту планируется провести в Сочи в 2019 году в конце февраля
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Этап Кубка мира по санному спорту планируется провести в Сочи в 2019 году в конце февраля 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сочинский этап Кубка мира по санному спорту сезона-2018/19 планируется провести в конце февраля. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.
28 марта в Москве состоялась рабочая встреча президента ФССР Наталии Гарт с главой Международной федерации санного спорта Йозефом Фендтом, на которой было отмечено, что в следующем сезоне запланировано проведение в Сочи этапа Кубка мира по санному спорту. Наличие этого соревнования является обязательным условием для проведения в 2020 году на олимпийской трассе в Сочи чемпионата мира по санному спорту.
"Мы планируем провести в Сочи этап Кубка мира в конце февраля", — заметил Тюрин.
Последний раз Сочи принимал этап Кубка мира по санному спорту в 2016 году. Чемпионат мира, который станет главным стартом следующего сезона, пройдет с 25 по 27 января в немецком Винтерберге.
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