Этап Кубка мира по санному спорту планируется провести в Сочи в 2019 году в конце февраля

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Сочинский этап Кубка мира по санному спорту сезона-2018/19 планируется провести в конце февраля. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

28 марта в Москве состоялась рабочая встреча президента ФССР Наталии Гарт с главой Международной федерации санного спорта Йозефом Фендтом , на которой было отмечено, что в следующем сезоне запланировано проведение в Сочи этапа Кубка мира по санному спорту. Наличие этого соревнования является обязательным условием для проведения в 2020 году на олимпийской трассе в Сочи чемпионата мира по санному спорту.

"Мы планируем провести в Сочи этап Кубка мира в конце февраля", — заметил Тюрин.

Последний раз Сочи принимал этап Кубка мира по санному спорту в 2016 году. Чемпионат мира, который станет главным стартом следующего сезона, пройдет с 25 по 27 января в немецком Винтерберге.