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Участница Олимпийских игр Кристина Спиридонова победила на Кубке России по фристайлу
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Участница Олимпийских игр Кристина Спиридонова победила на Кубке России по фристайлу 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Кемеровской области завершаются соревнования по фристайлу, которые определят чемпионов по России в дисциплинах «могул» и «акробатика».
— С 26 по 30 марта в Горной Саланге проходят старты по фристайлу — это заключительные этапы Кубка и чемпионата России. Медали разыгрывались среди мужчин и женщин в двух дисциплинах, — сообщили в министерстве спорта по Башкирии.
Лучшим в могуле стали пермский спортсмен Александр Смышляев и москвичка Екатерина Столярова, в акробатике золото взяли ярославский спортсмен Павел Кротов и участница из Башкирии Кристина Спиридонова.
19-летняя Кристина участвовала в Олимпиада — 2018, но не смогла справиться с психологическим давлением во время соревнования и показать хороший результат. Она заняла 11-е из 12-ти возможных мест.
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