Участница Олимпийских игр Кристина Спиридонова победила на Кубке России по фристайлу

В Кемеровской области завершаются соревнования по фристайлу, которые определят чемпионов по России в дисциплинах «могул» и «акробатика».

— С 26 по 30 марта в Горной Саланге проходят старты по фристайлу — это заключительные этапы Кубка и чемпионата России. Медали разыгрывались среди мужчин и женщин в двух дисциплинах, — сообщили в министерстве спорта по Башкирии.

19-летняя Кристина участвовала в Олимпиада — 2018, но не смогла справиться с психологическим давлением во время соревнования и показать хороший результат. Она заняла 11-е из 12-ти возможных мест.