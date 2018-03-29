Горностаева стала чемпионкой России по горнолыжному спорту в гигантском слаломе 

Анастасия Горностаева победила в гигантском слаломе на чемпионате России по горнолыжному спорту в Полярных Зорях. Второе место заняла Анастасия Романова, проигравшая чемпионке 0,14 секунды по сумме двух попыток. Замкнула тройку призёров Анастасия Силантьева.
Отметим, что накануне в этой же дисциплине в рамках финала Кубка России первенствовала Романова, а Горноставева стала второй.
Горнолыжный спорт. Чемпионат России. Полярные Зори Чемпионат России. Женщины. Гигантский слалом 1. Анастасия Горностаева — 1.54,68. 2. Анастасия Романова — 1.54,82. 3. Анастасия Силантьева — 1.55,64.