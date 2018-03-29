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М. Буров и Никитина — чемпионы России по фристайлу в лыжной акробатике
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М. Буров и Никитина — чемпионы России по фристайлу в лыжной акробатике 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Обладатель Кубка мира по фристайлу сезона-2017/18 в лыжной акробатике россиянин Максим Буров победил на чемпионате России в Кемеровской области. Второе место занял его брат, бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Илья Буров, а замкнул тройку призёров Кирилл Самородов.
Среди женщин золотую медаль завоевала Любовь Никитина, второй стала Анастасия Прыткова, а бронза досталась Софье Алексеевой.
Фристайл. Чемпионат России. Горная Саланга, Кемеровская область Лыжная акробатика
Мужчины 1. Максим Буров. 2. Илья Буров. 3. Кирилл Самородов.
Женщины 1. Любовь Никитина. 2. Анастасия Прыткова. 3. Софья Алексеева.
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