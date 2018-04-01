Чемпион мира Петухов завоевал золото в лыжном марафоне Праздника Севера в Мурманске

Мурманск, 1 апреля. Лыжный марафон прошел в рамках Полярной олимпиады в Первомайском округе Мурманска. В соревнованиях приняли участие около тысячи спортсменов из разных регионов России, а также Беларуси, Эстонии, Казахстана, Финляндии, Швеции, Германии, Австрии, США, Австралии, передает «Мурманский вестник». Лыжный марафон стал кульминацией Полярной олимпиады: спортсмены должны были преодолеть дистанцию в 50 километров. Чемпион мира мурманчанин Алексей Петухов выиграл золотую медаль, его результат составил 2 часа 14 минут 4,2 секунды. Вторым финишировал белорус Юрий Астапенко — 02:14.04,7, на третьем месте — Роман Елетнов с результатом 02:14.05,8. Золотую медаль в женском забеге завоевала Анна Белая — 02:31.41,4, на втором месте Анастасия Власова — 02:33.25,0. Бронза у Екатерины Буряниной, ее результат 02:38.16,5. Это неполный текст новости