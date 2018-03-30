Лесун стал 13-м на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Лос-Анджелесе

Современное пятиборье. Кубок мира. Второй этап. Лос-Анджелес. Мужчины

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