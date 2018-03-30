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Лесун стал 13-м на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Лос-Анджелесе
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Лесун стал 13-м на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Лос-Анджелесе 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Лос-Анджелесе (США) проходит второй этап Кубка мира по современному пятиборью. Победу в мужских соревнованиях одержал представитель Южной Кореи Ли Джихун. Олимпийский чемпион россиянин Александр Лесун продемонстрировал 13-й результат.
Современное пятиборье. Кубок мира. Второй этап. Лос-Анджелес. Мужчины
1. Ли Джихун (Южная Корея) — 1468.
2. Деметер Бенсе (Венгрия) — 1446.
3. Шеп Балаш (Венгрия) — 1445…
13. Александр Лесун (Россия) — 1414.
14. Александр Лифанов (Россия) — 1412.
15. Кирилл Беляков (Россия) — 1411.
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