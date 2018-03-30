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Россиянин Лесун стал 13-м на этапе Кубка мира по современному пятиборью в США
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Россиянин Лесун стал 13-м на этапе Кубка мира по современному пятиборью в США 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 30 марта. Россиянин Александр Лесун занял 13-е место на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Лос-Анджелесе.
Спортсмен набрал 1414 баллов. Победителем стал южнокореец Ли Чжи Хун (1468), второе и третье места заняли венгры Бенс Деметр (1446) и Балаж Сеп (1445) соответственно. Россиянин Александр Лифанов показал 14-й результат (1412), Кирилл Беляков — 15-й (1411).
Лесун является олимпийским чемпионом 2016 года, четырехкратным чемпионом мира. Также в его активе пять серебряных и одна бронзовая награды мировых первенств.
Этап Кубка мира в Лос-Анджелесе завершится 31 марта.
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