Россиянин Лесун стал 13-м на этапе Кубка мира по современному пятиборью в США

ТАСС , 30 марта. Россиянин Александр Лесун занял 13-е место на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Лос-Анджелесе. Спортсмен набрал 1414 баллов. Победителем стал южнокореец Ли Чжи Хун (1468), второе и третье места заняли венгры Бенс Деметр (1446) и Балаж Сеп (1445) соответственно. Россиянин Александр Лифанов показал 14-й результат (1412), Кирилл Беляков — 15-й (1411). Лесун является олимпийским чемпионом 2016 года, четырехкратным чемпионом мира. Также в его активе пять серебряных и одна бронзовая награды мировых первенств. Этап Кубка мира в Лос-Анджелесе завершится 31 марта.