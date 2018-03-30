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Бесплатный каток «Лаборатория льда» работает до 22 часов 30 марта
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Бесплатный каток «Лаборатория льда» работает до 22 часов 30 марта 

Обручевский меридиан 4 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Парк «Усадьба Воронцово» напоминает, что остался всего один день.
На лыжах в парке покататься можно будет, пока держится снег. Детские лыжные тренировки продолжаются по вторникам и четвергам с 17:00 до 18:00, также идут занятия в рамках лыжного семейного интерактива «Семья+» по субботам с 11:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:30. Когда сойдет снег, и все уберут лыжи до следующей зимы, занятия лыжной школы «Юность» будут продолжаться в виде общей физической подготовки и упражнений на роликовых коньках. Предварительная запись на занятия по телефону +7 969 034-86-90 (Николай).
Обручевский меридиан: последние новости
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