Вяльбе: главное, чтобы СМИ не лезли во внутреннюю жизнь, чем грешит Губерниев

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как относится к освещению лыжных гонок в прессе.

«Не хочу, чтобы спортсмены слишком часто давали интервью и отвлекались. Особенно в преддверии крупных турниров. Обычно в такие сезоны мы команду «закрываем» уже в сентябре. Никаких вольностей в этом плане, потому что это отвлекает. Пусть доказывают свою состоятельность результатами.

Журналисты в любом случае найдут что написать и показать. Главное, чтобы не лезли в их внутреннюю жизнь, чем грешит Дмитрий Губерниев . Кто с кем живёт и у кого какие трусики — это лишнее и ненужное. Нами должны гордиться, а не грязное бельё полоскать.

Лыжная программа, подобная «Биатлону с Дмитрием Губерниевым»? Пока я буду президентом федерации лыжных гонок России, ничего подобного с моей командой не будет. Я против того, чтобы в СМИ было перенасыщение одним видом спорта.

Я не хочу, покупая зимой спортивную газету, читать исключительно про футбол, а про остальные виды — где-то на паре последних страниц. Я не понимаю, почему на федеральном спортивном канале в записи идёт биатлон, когда можно показать другие виды спорта. Я люблю биатлон, но когда его слишком много, люди теряют интерес", — приводит слова Вяльбе проект «На лыжи!»