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Хорошилов стал чемпионом России в слаломе
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Горнолыжник Хорошилов стал чемпионом России в слаломе 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Полярных Зорях проходит открытый чемпионат России и финал Кубка России по горнолыжному спорту. В слаломе чемпионом России стал призёр этапов Кубка мира Александр Хорошилов. В гигантском слаломе финал Кубка России выиграл Артём Бородайкин.
Горнолыжный спорт. Чемпионат России. Полярные ЗориМужчины. Слалом
1. Александр Хорошилов — 1.36,83.2. Владислав Новиков — 1.40,91.3. Глеб Мосесов — 1.41,92.
Финал Кубка России. Гигантский слалом1. Артём Бородайкин — 1.56,06.2. Владислав Новиков — 1.56,08.3. Иван Кузнецов — 1.56,45.
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