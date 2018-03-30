Вяльбе: со следующего сезона не будет спринтерской и отдельной женской команд 

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Тюменские лыжницы победили в эстафете на чемпионате России

Горнолыжник Хорошилов стал чемпионом России в слаломе

Вяльбе: главное, чтобы СМИ не лезли во внутреннюю жизнь, чем грешит Губерниев