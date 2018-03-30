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Вяльбе: со следующего сезона не будет спринтерской и отдельной женской команд
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Вяльбе: со следующего сезона не будет спринтерской и отдельной женской команд 

Чемпионат.com 4 часа назад
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в следующем сезоне в сборной России не будет отдельных команд — спортсмены будут тренироваться группами.
«Могу объявить, что со следующего сезона не будет спринтерской команды. Это было решено на тренерском совете 26 марта в Сыктывкаре. У Юрия Каминского, к сожалению, никто и не отобрался на Олимпиаду. Никиты Крюкова в команде тоже не будет.
Приняли мы решение и о том, что отдельной женской команды тоже больше не будет — все замиксованы по группам. Поэтому Данил Акимов в следующем сезоне будет работать не отдельно, а в составе какой-то из групп. Это главные изменения", — цитирует Вяльбе проект «На лыжи!»
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