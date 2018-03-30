Накануне соревнований 84 традиционного Праздника Севера — 45 Мурманского лыжного марафона — Кандалакшский район принимал делегацию почетных гостей марафона

Зимятова Николая Семеновича (советский лыжник, Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских Игр 1984 года в эстафете, восьмикратный чемпион СССР);

Завьялова Александра Александровича (советский лыжник, трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России);

Логинова Владимира Алексеевича (Вице-президент Федерации лыжных гонок России, заслуженный работник физической культуры РФ).

После окончания Первенства г. Кандалакша по лыжным гонкам среди младших возрастных групп, в котором приняли участие 120 спортсменов, почетные гости встретились с участниками соревнований — юными воспитанниками отделения лыжных гонок ДЮСШ г. Кандалакша и ГАУМО «МОСШОР по ЗВС» (п. Зеленоборский).

А во второй половине дня почетные гости марафона провели встречу с ветеранами лыжного спорта.