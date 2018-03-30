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Вяльбе: Крамер пока не стал русским мужиком в полном смысле этого слова
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Вяльбе: Крамер пока не стал русским мужиком в полном смысле этого слова 

Чемпионат.com 2 часа назад
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о работе главного тренера сборной Маркуса Крамера.
«Если по пятибалльной шкале, то оцениваю его работу «четвёркой». Ему надо менять характер, тем более, в его группе есть женщины. С женщинами вообще нельзя работать с помощью «сюси, пуси» и гладить по голове. Их можно только стегать.
Ни у одной женщины нет такого самосознания, как у мужика. Если есть возможность где-то что-то не сделать, она это обязательно сделает. Маркус знает мои претензии и признаёт правоту.
Каждый раз обещает стать жёстким, но русским мужиком в полном смысле этого слова он пока не стал. Конечно, свою работу в сборной он продолжит. Надеюсь, что ОКР продолжит обеспечивать его зарплату.
Я общалась с руководством ОКР и получила ответ, что лыжные гонки, в отличие от некоторых других видов спорта, в этом плане по-прежнему будут поддерживаться. Речь идёт о контракте на весь олимпийский цикл. Ему есть, с кем работать. Спортсмены у нас просто отличные.
Пункта в контракте об изучении русского языка не будет. Маркус уже многое понимает, но ему тяжело говорить. Я, когда слышу, смеюсь", — приводит слова Вяльбе проект «На лыжи!»
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