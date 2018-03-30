Сборная Московской области стала третьей в соревнованиях по паралимпийскому спорту в Пересвете

В Пересвете завершились чемпионаты России по лыжным гонкам, биатлону среди лиц с поражением опорно‐двигательного аппарата и среди лиц с нарушением зрения, а также по следж‐хоккею, в рамках которых прошли открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане. По итогам соревнований сборная команда Московской области заняла третье место, сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта региона.

В активе команды Подмосковья — 11 медалей различного достоинства.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что такие соревнования на территории Подмосковья проводились впервые.

У нас здесь очень хороший, современный спортивный комплекс. Сегодня сюда приехали свыше трехсот спортсменов из 25-ти субъектов России. Московская область представлена 27 спортсменами. Мы участвуем во всех дисциплинах: это и биатлон, и лыжные гонки, и следж-хоккей. Отрадно, что наши спортсмены в общекомандном зачете заняли третье место. Они завоевали 11 медалей, четыре из которых золотые — это серьезный результат

— Роман Терюшков.

Глава Минспорта Подмосковья выразил надежду, что ребята и дальше будут продолжать тренироваться, в том числе и для того, чтобы принять участие в следующих паралимпийских Играх.

Надеюсь, что следующие Игры будут справедливыми, и ребята, кто был не допущен, уже смогут принять в них участие. В целом, соревнования в Пересвете вызвали неподдельный интерес у болельщиков. Что касается подобных стартов в будущем, то мы все-таки

надеемся на то, что нашу паралимпийскую сборную допустят до следующих стартов. Здешняя арена будет использоваться для соревнований по разным дисциплинам. Уверен, что мы их будем проводить на таком же высоком уровне

— Роман Терюшков.