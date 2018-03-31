В Мурманске более тысячи спортсменов выйдут на 50-километровый марафон

МУРМАНСК, 31 мар — РИА Новости . Более 1 тысячи спортсменов из регионов России, а также из Скандинавии, Финляндии, США, Германии, Австралии и других стран выйдут на старт 50-километрового марафона в Мурманске в субботу и воскресенье.

Лыжный марафон станет финальным аккордом 84-го международного Праздника Севера. На пресс-конференции в Мурманске организаторы марафона рассказали, что — как и в 2017 году — старта будет два: классическим стилем и свободным. Ожидается, что на лыжню в Долине уюта выйдут более 1 тысячи спортсменов.

"Уже зарегистрировались участники из разных уголков России, а также Белоруссии, Эстонии, Казахстана, Финляндии, Швеции, Германии, Австрии, США, Австралии и других стран", — сообщил директор марафона Владимир Богданов

В воскресенье стартует гонка классическим стилем. Вместе с другими атлетами за медали Полярной олимпиады поспорят олимпийский чемпион Никита Крюков и серебряный призер зимних Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский . Победители среди мужчин и женщин получат денежные сертификаты на 150 тысяч рублей.

"Нет сомнений в том, что оба старта пройдут на высоком организационном уровне. Они включены отечественную серию марафонов Russialoppet и международную Evroloppet", — сказал технический делегат федерации лыжных гонок России Георгий Кадыков-Орбелиани.

Информировать зрителей о борьбе на снежной трассе будет телевизионный комментатор Андрей Арих, голос которого звучал с экранов во время зимних Игр в Сочи и в Пхёнчхане. «Долина уюта — это Мекка лыжного спорта. Здесь зарождались те славные традиции, которыми сегодня гордится страна. Давно хотел побывать в Заполярье, и вот, наконец, мечта осуществилась», — сказал Арих.

Праздник Севера — одно из знаменательных событий спортивной жизни Мурманской области, его традиции были заложены еще в 1930-е годы. Спортивный праздник из года в год собирает любителей зимних видов спорта не только из городов и районов Мурманской области, но и из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

В программе Праздника Севера множество соревнований по различным видам спорта, среди которых первенства по лыжным гонкам, конькобежному, парусному и горнолыжному спорту, биатлону, национальным видам спорта, хоккею с мячом, мини-футболу на снегу и другие. В этом году соревнования проходят по 16 дисциплинам.

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