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Федерация прыжков на лыжах с трамплина подвела итоги выступления россиянок на Играх
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Федерация прыжков на лыжах с трамплина подвела итоги выступления россиянок на Играх 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский рассказал об итогах заседания совета организации, на котором было оценено выступление россиянок на Олимпийских играх 2018 года.
"На завершившемся заседании совета федерации мы главным образом обсуждали итоги выступления наших спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане, результаты нашей женской команды признаны хорошими. Лидер сборной Ирина Аввакумова стала четвертой на Играх, это наш лучший результат не только на Олимпиаде, но и на чемпионатах мира. В прыжках на лыжах с трамплина у женщин результат признан хорошим", — цитирует Дубровского ТАСС.
По его словам, выступление спортсменов в двоеборье признано удовлетворительным.
"Видна положительная динамика. Что же касается выступления мужской команды, то тут мнения разделились, окончательный подсчет голосов пройдет чуть позже", — добавил он.
Лучшей среди россиянок в соревнованиях по прыжкам с трамплина стала Аввакумова, занявшая на Играх-2018 четвертое место.
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