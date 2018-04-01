Выборы главы Федерации прыжков на лыжах с трамплина России пройдут 26 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова /. Выборы президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России состоятся 26 апреля в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент организации Дмитрий Дубровский по итогам заседания совета федерации.

"Сегодня на заседании совета была определена дата проведения выборной конференции, она состоится 26 апреля в Москве", — сообщил Дубровский.

Ранее глава федерации сообщил ТАСС, что вновь намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента организации. «Да, я намерен выдвигать свою кандидатуру снова, это я сегодня анонсировал на совете федерации . Кандидаты должны подать свои заявки до 16 апреля», — рассказал Дубровский.

Дубровский является президентом Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России с 2014 года.