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Выборы главы Федерации прыжков на лыжах с трамплина России пройдут 26 апреля
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Выборы главы Федерации прыжков на лыжах с трамплина России пройдут 26 апреля 

ТАСС 9 минут назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Выборы президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России состоятся 26 апреля в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент организации Дмитрий Дубровский по итогам заседания совета федерации.
"Сегодня на заседании совета была определена дата проведения выборной конференции, она состоится 26 апреля в Москве", — сообщил Дубровский.
Ранее глава федерации сообщил ТАСС, что вновь намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента организации. «Да, я намерен выдвигать свою кандидатуру снова, это я сегодня анонсировал на совете федерации. Кандидаты должны подать свои заявки до 16 апреля», — рассказал Дубровский.
Дубровский является президентом Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России с 2014 года.
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