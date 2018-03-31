Ещё
Репницына победила в марафоне на 30 км на ЧР по лыжным гонкам в Сыктывкаре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Репницына победила в марафоне на 30 км на ЧР по лыжным гонкам в Сыктывкаре 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Ольга Репницына из Тюменской области победила в гонке на 30 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Второе место заняла Мария Давыденкова из Татарстана, уступившая на финише 0,3 секунды победительнице. Замкнула тройку призёров Мария Истомина из Пермского края, отставшая от Репницыной на 2,2 секунды.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар Женщины. 30 км. Свободный стиль 1. Ольга Репницына (Тюменская область) — 1:22.12,9. 2. Мария Давыденкова (Татарстан) — +0,3. 3. Мария Истомина (Пермский край) — +2,2.
Чемпионат.com: последние новости
Тюменские лыжницы победили в эстафете на чемпионате России С. Устюгов выиграл скиатлон на ЧР в Сыктывкаре, Вылегжанин — второй Вяльбе: скорее всего, Устюгов в следующих гонках ЧР участвовать не будет
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
В «Зените» пообещали «всех рвать»1
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Вратарь «Манчестер Юнайтед» попросил продать его
Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение