Белоруска Шканова победила в слаломе на ЧР по горнолыжному спорту 

Белоруска Мария Шканова победила в слаломе на открытом чемпионате России по горнолыжному спорту в Полярных Зорях. Мария по сумме двух попыток опередила Ксению Алопину на 0,45 секунды. Замкнула тройку лучших Анастасия Силантьева, а бронзу чемпионата России завоевала Полина Мельникова.
Горнолыжный спорт. Чемпионат России и финал Кубка России. Полярные Зори Чемпионат России. Женщины. Слалом 1. Мария Шканова (Беларусь) — 1.50,45. 2. Ксения Алопина — 1.50,90. 3. Анастасия Силантьева — 1.54,25. 4. Полина Мельникова — 1.55,26.