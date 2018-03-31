Курашов будет единственным кандидатом на пост президента Федерации фристайла России

Отчетно-выборная конференция ФФР пройдет 9 апреля, прием заявок от кандидатов на пост президента спортивной федерации окончен.

"Да, я буду участвовать в выборах, на должность президента меня выдвинула Федерация фристайла Москвы. В ходе заявочной кампании было еще два претендента на пост главы Федерации фристайла России, но они решили снять свои кандидатуры", — сказал Курашов, который был избран президентом организации в мае 2016 года.