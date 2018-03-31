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Курашов будет единственным кандидатом на пост президента Федерации фристайла России
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Курашов будет единственным кандидатом на пост президента Федерации фристайла России 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Единственным кандидатом на пост президента Федерации фристайла России (ФФР) будет действующий глава организации Алексей Курашов. Об этом он сообщил ТАСС.
Отчетно-выборная конференция ФФР пройдет 9 апреля, прием заявок от кандидатов на пост президента спортивной федерации окончен.
"Да, я буду участвовать в выборах, на должность президента меня выдвинула Федерация фристайла Москвы. В ходе заявочной кампании было еще два претендента на пост главы Федерации фристайла России, но они решили снять свои кандидатуры", — сказал Курашов, который был избран президентом организации в мае 2016 года.
Российские фристайлисты на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали две бронзовые награды. Сергей Ридзик стал третьим в ски-кроссе, Илья Буров выиграл бронзу в лыжной акробатике.
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