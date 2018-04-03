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Выборы президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России пройдут 20 апреля
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Выборы президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России пройдут 20 апреля 

ТАСС 19 минут назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) пройдет 20 апреля. Об этом ТАСС сообщили в организации.
Действующим главой ФГССР является Леонид Мельников, который четыре года назад сменил Светлану Гладышеву, возглавлявшую федерацию с мая 2010 года.
Отчетно-выборные конференции общероссийских спортивных федераций должны пройти в течение полугода после окончания Олимпийских игр. Зимние Игры в Пхёнчхане завершились 25 февраля.
В нынешнем сезоне Павел Трихичев первым в истории российского горнолыжного спорта занял призовое место в комбинации на этапе Кубка мира, 12 января в швейцарском Венгене он стал вторым.
На Играх в Южной Корее российские горнолыжники остались без медалей.
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