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Крюков не прошёл отбор в сборную России по лыжным гонкам на следующий сезон
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Крюков не прошёл отбор в сборную России по лыжным гонкам на следующий сезон 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе на пресс-конференции в Москве сообщила, что олимпийский чемпион 2010 года, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков не прошёл отбор в сборную России на сезон-2018/19.
«Крюков в команду на следующий сезон не отобрался. Но надеюсь, что он никуда не денется и будет работать с тренером в Москве. Надеюсь ещё увидеть его в сборной», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Крюков пропустил почти весь сезон из-за травмы и временного отстранения. Впоследствии Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение МОК о его пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх и лишении серебра Игр в Сочи.
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