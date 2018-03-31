Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков решил продолжить карьеру

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов /. Олимпийский чемпион 2010 года по лыжным гонкам россиянин Никита Крюков принял решение продолжить карьеру, он будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в следующем году в австрийском Зеефельде. Об этом 32-летний спортсмен сообщил ТАСС.

Лыжник практически полностью пропустил нынешний сезон в связи с травмой и временным отстранением, которое было на него наложено по причине возможной причастности к допинговым нарушениям на Олимпиаде-2014 в Сочи. Крюков был оправдан Спортивным арбитражным судом в Лозанне и выступил на чемпионате России в Сыктывкаре, который завершается на этой неделе.

"Буду готовиться дальше. Весной надо будет определиться, с кем буду тренироваться, будет ли это самоподготовка, — сказал Крюков. — Буду ли готовиться к чемпионату мира? Да, буду стараться, а как уж там получится, заранее загадывать не буду".

В пятницу стало известно, что спринтерская группа под руководством тренера Юрия Каминского , в которой работал Крюков, будет расформирована. «В принципе, новость не неожиданная, к этому все и шло. В этом году стало очевидно, что стране нужные более универсальные спортсмены, поэтому спринтерская команда доживала свои дни», — сказал он.

"Сейчас весной поговорим, с кем готовиться", — подчеркнул он.

Крюков является единственным в истории российских лыжных гонок трехкратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне он оказался в числе ряда ведущих спортсменов страны, которые без объяснения причин не получили приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане.