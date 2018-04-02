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Сборная РФ по художественной гимнастике стала четвёртой в многоборье на этапе КМ
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Сборная РФ по художественной гимнастике стала четвёртой в многоборье на этапе КМ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сборная России по художественной гимнастике заняла четвёртое место в групповых упражнениях в многоборье на этапе Кубка мира, который проходил в Софии (Болгария).
Победа досталась хозяйкам соревнований, на втором месте расположились гимнастки из Японии, замкнули тройку призёров спортсменки из Италии. Россиянкам не хватило всего 0,250 балла для того, чтобы попасть на пьедестал.
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. София, Болгария
Группы. Многоборье
1. Болгария — 41,250  2. Япония — 38,700  3. Италия — 38,550  4. Россия — 38,300.
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