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300 лыжников закрыли зимний сезон в Вологде
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300 лыжников закрыли зимний сезон в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Финальной точкой спортивных баталий этой зимы стало открытое Первенство города по лыжам. В последний день марта в гонках на «Локомотиве» приняли участие более 300 лыжников из Вологодской и Тюменской областей. Среди них разыграли 28 комплектов медалей в 14 возрастных категориях. Женщины бежали дистанцию в 1,3 км, мужчины — 1,5 км.
На лыжню вышли спортсмены ВИПЭ ФСИН, Вологодского госуниверситета, спортивного клуба «Циклоспорт — Вологда». Были также команды из Вологды, Вожеги, поселка Молочное. Сюрпризом, как для участников, так и организаторов, стало прибытие команды из Тюмени.
Участников распредели по 14 возрастным категориям. В младшую — вошли спортсмены 2010 года рождения. А вот самым старшим участником первенства стал 63-летний лыжник.
Победителей и призеров определили в каждой возрастной группе. Все они получили медаль и грамоты.
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