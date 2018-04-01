300 лыжников закрыли зимний сезон в Вологде

Финальной точкой спортивных баталий этой зимы стало открытое Первенство города по лыжам. В последний день марта в гонках на «Локомотиве» приняли участие более 300 лыжников из Вологодской и Тюменской областей. Среди них разыграли 28 комплектов медалей в 14 возрастных категориях. Женщины бежали дистанцию в 1,3 км, мужчины — 1,5 км.

На лыжню вышли спортсмены ВИПЭ ФСИН, Вологодского госуниверситета, спортивного клуба «Циклоспорт — Вологда». Были также команды из Вологды, Вожеги, поселка Молочное. Сюрпризом, как для участников, так и организаторов, стало прибытие команды из Тюмени.

Участников распредели по 14 возрастным категориям. В младшую — вошли спортсмены 2010 года рождения. А вот самым старшим участником первенства стал 63-летний лыжник.

Победителей и призеров определили в каждой возрастной группе. Все они получили медаль и грамоты.