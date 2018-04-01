Афремова — вторая в суперкроссе на этапе КМ по велоспорту-BMX во Франции

Россиянка Наталья Афремова заняла второе место в суперкроссе на первом этапе Кубка мира по велоспорту-BMX в Сен-Кентен-ин-Ивелин, уступив только голландке Лауре Смалдерс. Среди мужчин первенствовал Ник Кимман из Нидерландов. Велоспорт-ВМХ. Кубок мира. Первый этап. Сен-Кентен-ин-Ивелин, Франция Мужчины. Суперкросс 1. Ник Кимман (Нидерланды). 2. Роман Майю (Франция). 3. Жорис Доде (Франция)… 15. Евгений Комаров (Россия)… 43. Евгений Клещенко (Россия)… 45. Александр Катышев (Россия). Женщины. Суперкросс 1. Лаура Смалдерс (Нидерланды). 2. Наталья Афремова (Россия). 3. Сайя Сакакибара (Австралия)… 7. Ярослава Бондаренко (Россия)… 16. Наталья Суворова (Россия)… 26. Варвара Овчинникова (Россия).