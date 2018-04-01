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FIS в сезоне-2017/18 взяла больше всего допинг-проб у лыжников
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FIS в сезоне-2017/18 взяла больше всего допинг-проб у лыжников 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Международная федерация лыжных видов (FIS) на официальном сайте опубликовала результаты антидопинговой программы в сезоне-2017/18. У представителей лыжных гонок было взято больше всего допинг-проб. В соревновательный период они сдали 181 анализ мочи (из 510 по всем видам), 61 тест мочи и крови (из 78) и 44 для биологического паспорта (из 46).
Во внесоревновательный период FIS взяла 3064 анализа, из которых 1516 — у лыжников. Всего федерация провела более трех тысяч проб.
ВАДА в сезоне-2017/18 взяла 72 внесоревновательных теста (32 — у лыжников).
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