FIS в сезоне-2017/18 взяла больше всего допинг-проб у лыжников

Международная федерация лыжных видов (FIS) на официальном сайте опубликовала результаты антидопинговой программы в сезоне-2017/18. У представителей лыжных гонок было взято больше всего допинг-проб. В соревновательный период они сдали 181 анализ мочи (из 510 по всем видам), 61 тест мочи и крови (из 78) и 44 для биологического паспорта (из 46).

Во внесоревновательный период FIS взяла 3064 анализа, из которых 1516 — у лыжников. Всего федерация провела более трех тысяч проб.