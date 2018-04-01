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Российская велогонщица выиграла однодневную гонку во Франции
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Российская велогонщица выиграла однодневную гонку во Франции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская велогонщица Ольга Забелинская одержала победу в однодневной гонке «Гран-при Дивон-ле-Бэн» на дистанции 70 км, прошедшей во Франции, сообщает ТАСС.
Забелинская показала результат час и 45 минут.
37-летняя спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в индивидуальной гонке с раздельным стартом, а также обладательницей двух бронзовых медалей Олимпиады в Рио-де— Жанейро.
Следующей гонкой для Забелинской станет многодневка «Тур Таиланда», который пройдёт с 8 по 10 апреля.
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