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Забелинская выиграла гонку во Франции спустя 40 лет после победы своего отца
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Забелинская выиграла гонку во Франции спустя 40 лет после победы своего отца 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россиянка Ольга Забелинская, выступающая за команду Cogeas Mettler, победила на однодневной гонке Гран-при Дивон-ле-Бэн во Франции. 37-летняя гонщица предприняла отрыв за 15 км до финиша и в итоге одержала победу, преодолев дистанцию протяжённостью 70 км за 1 час 45 минут. Следующими соревнованиями для трёхкратной медалистки Олимпийских игр по велоспорту на шоссе станет веломногодневка «Тур Таиланда», которая пройдёт с 8 по 10 апреля.
Отметим, что в 1978 году победителем французской классической гонки стал отец Забелинской, олимпийский чемпион Игр-1980 Сергей Сухорученков.
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