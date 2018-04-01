Забелинская выиграла гонку во Франции спустя 40 лет после победы своего отца

Россиянка Ольга Забелинская , выступающая за команду Cogeas Mettler, победила на однодневной гонке Гран-при Дивон-ле-Бэн во Франции. 37-летняя гонщица предприняла отрыв за 15 км до финиша и в итоге одержала победу, преодолев дистанцию протяжённостью 70 км за 1 час 45 минут. Следующими соревнованиями для трёхкратной медалистки Олимпийских игр по велоспорту на шоссе станет веломногодневка «Тур Таиланда», которая пройдёт с 8 по 10 апреля. Отметим, что в 1978 году победителем французской классической гонки стал отец Забелинской, олимпийский чемпион Игр-1980 Сергей Сухорученков.