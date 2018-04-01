Мальцев выиграл масс-старт на Чемпионате РФ

Артем Мальцев, представляющий Нижний Новгород, выиграл масс-старт на 50 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Об этом сообщает ТАСС.
На втором месте оказался Петр Седов, бронзовую медаль удалось взять Максиму Вылегжанину.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар
Мужчины. Масс-старт, 50 км. Свободный стиль
1. Артем Мальцев (Нижегородская область) — 2:01.43,1.
2. Петр Седов (Москва) — +2,4.
3. Максим Вылегжанин (Удмуртия) — +1.42,7.
4. Рауль Шакирзянов (Мордовия) — +1.43,7.
5. Алексей Виценко (Коми) — +1.44,0.
6. Константин Главатских (Удмуртия) — +1.45,8.
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