Лыжница Белорукова намерена улучшить результаты на дистанционных гонках в следующем сезоне

Двукратный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане лыжница Наталья Белорукова намерена в следующем сезоне улучшить результаты на дистанционных гонках. Об этом она заявила во время пресс-конференции в ТАСС

На Играх в Пхёнчхане спортсменка завоевала бронзовые медали в спринте классическим стилем и в эстафете.

"Сегодня прочитала, что, оказывается, я хочу выигрывать длинные гонки. На самом деле меня спросили, хочу ли выиграть, я ответила, что да. Задача — подтянуть дистанцию. Надеюсь, в дальнейших интервью будем понимать лучше друг друга с журналистами", — сказал Белорукова.

"Этот сезон был очень тяжелым для многих. В то же время я осознаю, что я бы переживала его снова и снова с поправками на некоторые гонки", — добавила она.

Анастасия Седова , которая в Пхёнчхане стала бронзовым призером в эстафете, сказала, что Игры запомнятся всем российским лыжникам на всю жизнь.

"Такие медали — это потрясение на всю жизнь, это грандиозное событие для нас. Когда вспоминаю эти моменты, то внутри появляется теплота и гордость. В такой непростой момент для страны, мы выжали из себя все силы", — подчеркнула она.

Анна Нечаевская , еще одна участница бронзовой эстафетной команды, заявила, что разочарованием сезона для нее стало четвертое место в чемпионате России.