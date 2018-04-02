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Белорукова намерена улучшить результаты
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Лыжница Белорукова намерена улучшить результаты на дистанционных гонках в следующем сезоне 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Двукратный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане лыжница Наталья Белорукова намерена в следующем сезоне улучшить результаты на дистанционных гонках. Об этом она заявила во время пресс-конференции в ТАСС.
На Играх в Пхёнчхане спортсменка завоевала бронзовые медали в спринте классическим стилем и в эстафете.
"Сегодня прочитала, что, оказывается, я хочу выигрывать длинные гонки. На самом деле меня спросили, хочу ли выиграть, я ответила, что да. Задача — подтянуть дистанцию. Надеюсь, в дальнейших интервью будем понимать лучше друг друга с журналистами", — сказал Белорукова.
"Этот сезон был очень тяжелым для многих. В то же время я осознаю, что я бы переживала его снова и снова с поправками на некоторые гонки", — добавила она.
Анастасия Седова, которая в Пхёнчхане стала бронзовым призером в эстафете, сказала, что Игры запомнятся всем российским лыжникам на всю жизнь.
"Такие медали — это потрясение на всю жизнь, это грандиозное событие для нас. Когда вспоминаю эти моменты, то внутри появляется теплота и гордость. В такой непростой момент для страны, мы выжали из себя все силы", — подчеркнула она.
Анна Нечаевская, еще одна участница бронзовой эстафетной команды, заявила, что разочарованием сезона для нее стало четвертое место в чемпионате России.
"Эта гонка прибавила больше злости и мотивации. Хочется больше работать над ошибками и показывать более высокие результаты", — сказала она.
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 Ещё 7 источников 
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