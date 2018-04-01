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Лыжница Белорукова назвала свою главную цель на следующий сезон
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Лыжница Белорукова назвала свою главную цель на следующий сезон 

RT на русском 2 часа назад
Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2018 в лыжных гонках, россиянка Юлия Белорукова рассказала, какую поставила перед собой цель на следующий сезон. «Хотела бы доказать самой себе и окружающим что не являюсь узким специалистом. А то меня уже записали в чистые спринтеры. Я с этим не согласна. Задача номер один на следующий сезон — выиграть дистанционную гонку на Кубке мира», — приводит слова Белоруковой пресс-служба Олимпийского комитета России.
На Играх в Пхёнчхане Белорукова завоевала бронзу в спринте классическим стилем и эстафетной гонке.
Ранее Никита Крюков сообщил о продолжении спортивной карьеры.
RT на русском: последние новости
Россияннка Солдатова победила на этапе КМ по художественной гимнастике в Болгарии, Селезнёва — вторая Лыжник Крюков сообщил о продолжении спортивной карьеры В Норвегии собираются запретить вещество, применяемое в лыжных смазках, из-за его влияния на окружающую среду
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