Лыжница Белорукова назвала свою главную цель на следующий сезон

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2018 в лыжных гонках, россиянка Юлия Белорукова рассказала, какую поставила перед собой цель на следующий сезон. «Хотела бы доказать самой себе и окружающим что не являюсь узким специалистом. А то меня уже записали в чистые спринтеры. Я с этим не согласна. Задача номер один на следующий сезон — выиграть дистанционную гонку на Кубке мира», — приводит слова Белоруковой пресс-служба Олимпийского комитета России.

На Играх в Пхёнчхане Белорукова завоевала бронзу в спринте классическим стилем и эстафетной гонке.