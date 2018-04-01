Завоевавшая бронзу на Играх Белорукова озвучила цель на следующий сезон

Российская лыжница Юлия Белорукова рассказала о своих планах на сезон-2018/19. По словам спортсменки, она намерена одержать победу в дистанционной гонке на Кубке мира, сообщает "Советский спорт"

"Хотела бы доказать самой себе и окружающим, что не являюсь узким специалистом. А то меня уже записали в чистые спринтеры. Я с этим не согласна. Задача номер один на следующий сезон — выиграть дистанционную гонку на Кубке мира", — цитирует Белорукову пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане 23-летняя лыжница завоевала две бронзовые медали: в спринтерской гонке классическим стилем и эстафете.