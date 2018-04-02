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Лучшим на чемпионате России стал лыжник из Вологодчины
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Лучшим на чемпионате России стал лыжник из Вологодчины 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Первое место на чемпионате России по лыжным гонкам занял уроженец Вологодской области Денис Спицов. Лучший результат он показал в составе мужской сборной Тюменской области.
Состязания прошли в столице Республики Коми Сыктывкаре. В эстафете 4*10 км сборная Тюменской области пришла к финишу первой. Дистанцию лыжники преодолели за 1 час 37 минут 43 секунды.
Напомним, что Денис Спицов является трехкратным призером Олимпийских игр-2018. Недавно стало известно, что он стал лауреатом Toyota Challenge Cup. Автоконцерн оценил достижения российских спортсменов, бросивших себе вызов во время соревнований в Южной Корее. В подарок лыжник получил автомобиль.
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