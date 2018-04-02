Сборная Нижегородской области выиграла ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина 

Сборная Нижегородской области (Иван Ланин, Михаил Максимочкин, Роман Трофимов, Денис Корнилов) одержала победу в командных соревнованиях на трамплине К-120 на завершившемся в Нижнем Тагиле чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина.
Серебряными призёрами стали спортсмены из Московской области, бронзовыми — представители Татарстана.
Самый далекий прыжок дня на 128 м совершил Алексей Ромашов из Санкт-Петербурга, но товарищи по команде его не поддержали, заняв в итоге только четвертое место. Также далёкие прыжки удались Дмитрию Васильеву (Московская область, 127 м) и Денису Корнилову (Нижегородская область, 125 и 123,5 м).
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат России. Нижний Тагил Мужчины. Команды. К-120 1. Нижегородская область — 869,0. 2. Московская область — 838,4. 3. Татарстан — 729,7.