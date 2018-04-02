Команда министерства спорта Приангарья выиграла соревнования по волейболу в рамках Спартакиады

Соревнования прошли 1 апреля в спортивном зале СОЦ «Зенит» в Иркутске-II. На волейбольную площадку вышли 12 команд из различных ведомств.

В финале команда министерства спорта Иркутской области в упорной борьбе обыграла со счетом 2:1 команду министерства здравоохранения региона, которая заняла второе место. На третьем месте команда службы государственного строительного надзора Иркутской области, в игре за бронзовые медали они были сильнее команды министерства имущественных отношений Иркутской области.

Следующим этапом спартакиады будут соревнования по настольному теннису, которые пройдут 14 апреля в спортивном зале настольного тенниса областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» (Иркутск, Лермонтова, 279а).

Напомним, в этом году Спартакиада среди исполнительных органов государственной власти Иркутской области проводится с апреля по декабрь по 13 видам спорта. Кроме волейбола, участникам предстоит состязаться в таких видах спорта, как бильярд, настольный теннис, мини-футбол, керлинг, пулевая стрельба, дартс, плавание, семейные старты, шахматы, баскетбол, боулинг и лыжные гонки. Лыжные гонки, пулевая стрельба, плавание будут учтены в зачет выполнения нормативов комплекса ГТО.