Вяльбе: надеюсь, 25 мая я удачно пройду повторные выборы главы федерации 

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги завершившегося сезона на пресс-конфереции. «С одной стороны, сезон получился очень удачным. Такое количество медалей нас очень радует и вселяет оптимизм, но всё равно есть горечь от того, что ребята, которые могли бы бороться не хуже, чем те, кто здесь находится, не смогли участвовать в Олимпиаде. Хочется скорее перевернуть страницу этого олимпийского цикла.
Надеюсь, что 25 мая я удачно пройду повторные выборы на пост главы федерации, и мы пойдём уже вместе с нашей большой лыжной командой. Вся наша тренерская группа остаётся на следующий сезон. Отдельно будут заниматься спринтерские группы, а в остальном всё останется по-прежнему. Будет отдельная юниорская группа, а в остальных группах будут как мальчики, так и девочки», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.