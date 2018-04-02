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Вяльбе: надеюсь, 25 мая я удачно пройду повторные выборы главы федерации
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Вяльбе: надеюсь, 25 мая я удачно пройду повторные выборы главы федерации 

Чемпионат.com 2 часа назад
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги завершившегося сезона на пресс-конфереции. «С одной стороны, сезон получился очень удачным. Такое количество медалей нас очень радует и вселяет оптимизм, но всё равно есть горечь от того, что ребята, которые могли бы бороться не хуже, чем те, кто здесь находится, не смогли участвовать в Олимпиаде. Хочется скорее перевернуть страницу этого олимпийского цикла.
Надеюсь, что 25 мая я удачно пройду повторные выборы на пост главы федерации, и мы пойдём уже вместе с нашей большой лыжной командой. Вся наша тренерская группа остаётся на следующий сезон. Отдельно будут заниматься спринтерские группы, а в остальном всё останется по-прежнему. Будет отдельная юниорская группа, а в остальных группах будут как мальчики, так и девочки», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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