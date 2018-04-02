Олимпиада-2018. Итоги сезона 2017/18 для сборной России по лыжным гонкам

Федерация лыжных гонок России намерена вернуть победные советские традиции и не будет опускаться до обвинений в адрес норвежцев.

«Вся тренерская группа остаётся на следующий сезон»

Популярность лыжных гонок в России вновь набирает обороты. Безусловно, этому поспособствовали блестящие выступления на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, где даже в усечённом составе наши девушки и парни показали себя выдающимся образом. Да и после завершения Игр на этапах Кубка мира российские лыжники продолжали собираться медали в самых разных дисциплинах. Сегодня все наши призёры Олимпиады и президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе собрались на одной пресс-конференции и ответили на вопросы представителей прессы. Было видно, с каким уважением ребята относятся к Вяльбе. Когда вопросы задавали спортсменам, они сначала смотрели на своего наставника и только потом отвечали. Это выглядело очень по-доброму и в очередной раз подтверждало, что в нашей команде сложилась по-настоящему семейная атмосфера. Вяльбе сразу же начала с главного, а именно с выборов на пост главы федерации, которые состоятся 25 мая. Вряд ли есть сомнения, что Елену Вальерьевну переизберут на этот пост. Было бы полной глупостью поступить иначе.

«Хочется скорее перевернуть страницу этого олимпийского цикла. Надеюсь, что 25 мая я удачно пройду повторные выборы на пост главы федерации, и мы пойдём уже вместе с нашей большой лыжной командой. Вся наша тренерская группа остаётся на следующий сезон. Отдельно будут заниматься спринтерские группы, а в остальном всё останется по-прежнему. Будет отдельно юниорская группа, а в остальных группах будут как мальчики, так и девочки».

«Нельзя останавливаться на достигнутом»

Другой темой, конечно, стало выступление сборной России на Олимпиаде. Наши девушки довольно скромно оценили свои успехи, выразив надежду, что в будущем смогут добиться гораздо большего. «Лично меня этот сезон сильно изменил, я сильно добавила по ходу этого года. Буду стараться на этом не останавливаться и добиваться лучших результатов в будущем», — отметила Наталья Непряева . «Для всех минувший сезон получился крайне интересным. Он запомнится нам на всю жизнь. Столько медалей — это потрясение всей жизни в хорошем смысле. Грандиозное событие как для меня, так и для всей сборной России. Внутри у меня только теплота и гордость за нашу страну. Мы выжали из себя все силы. На следующий сезон ничего не могу загадывать. Спорт — это большой риск. Но мы будем надеяться и смотреть, как добиться максимума», — развила мысль Анастасия Седова . «Спасибо большое болельщикам, родным и близким за огромную поддержку. Для меня сезон закончился не на самой высокой ноте. Последнюю гонку на чемпионате России я завершила только на четвёртом месте. Это заставляет работать ещё больше. Только добавило мне злости», — сказала Анна Нечаевская

«Не собираемся признавать норвежское доминирование»

В мужской части сезон у сборной России выдался ещё лучше. Такой россыпи талантов у нас в стране не было довольно давно. Александр Большунов признался, что когда создавалось группа Юрия Бородавко , то главной целью были Игры 2022 года. А получилось добиться успеха на целых четыре года раньше. «Большое спасибо Елене Вяльбе. Два года назад у нас собралась классная команда во главе с Юрием Бородавко. Мы планировали готовиться к Олимпиаде 2022 года, а в итоге подготовились к Олимпиаде 2018 года. Это круто. Планка поднята очень высоко. Если смотреть следующий сезон, то необходимо держаться на этом уровне. А ещё лучше подняться на одну ступеньку вверх. Я уже сказал норвежскому журналисту, чтобы ждали две топовые эстафетные команды от России на чемпионате мира». «Это сезон был тяжёлым для многих, не только для меня. Но я могу сказать, что пережила бы ещё раз все эти эмоции. Для меня главная цель на следующий сезон — выиграть длинные гонки. Мне нужно подтянуть свои результаты на дистанциях. Конечно, я хочу побеждать. Я не могу говорить о норвежском превосходстве. Не собираемся кого-то бояться и признавать их доминирование. Мы станем сами сильнее и всем ещё покажем», — после этих слов Юлии Белоруковой в зале раздались аплодисменты.

«Не имеем права обвинять норвежцев в использовании терапевтических исключений»

Конечно, была затронута тема отстранений ведущих российских лыжников и лыжниц от участия в соревнованиях. Вместе с этим журналистов интересовал вопрос, что думают наши олимпийцы о терапевтических исключениях у норвежцев. Начала, как и полагается боссу, Елена Вяльбе. «Столько слёз, сколько я пролила в этом году, ещё не проливала. Я постоянно плакала из-за отстранений, делала всё, что было в моих силах и всё равно не могла до конца помочь. Зато на Олимпиаде не пришлось ломать голову над составом. Но это шутка, конечно. То же самое касается девушек, разве что могла бежать Юлия Чекалёва ». «Это был особенный сезон из-за того, что сложились с другими нашими лыжниками, которых отстранили. При мне отстраняли ребят один за одним, было непонятно, как и почему это происходит. На Олимпиаде же мы показали тот результат, к которому готовились», — добавил Андрей Ларьков . «Что касается норвежцев, я считаю, что мы бегаем на одном с ними уровне. Никто из норвежских спортсменов ни разу не высказался плохо о российских спортсменах, которых отстранили, потому что они понимали, что нет нормальных доказательств. Мы, в свою очередь, тоже не имеем права их в чём-то обвинять из-за терапевтических исключениях. Мы все хорошо общаемся и не скатываемся на обвинения в том, в чём нет доказательств», — разрядил обстановку Денис Спицов

«Хочу, чтобы Россия снова была лидером в лыжах»

В конце пресс-конференции слово вновь взяла Елена Вяльбе и разложила по полочкам самые горячие вопросы в лыжных гонках, да и вообще в российском спорте. Вяльбе категорически отказалась отвечать на реплику одного из журналистов о возможном переходе наших лыжников в биатлон, посоветовав репортёру присесть обратно на своё место. Чем ещё более укрепила всех в мнении, что с таким руководителем мы вправе рассчитывать на возвращение победных традиций в лыжном спорте.

«Я полностью отдаюсь тому, что делаю. Я не занимаюсь никаким бизнесом, так что у меня ни о чём, кроме лыжных гонок, голова не болит. У меня замечательная семья, которая мне во всём помогает и даёт возможность помогать, в свою очередь, моей большой лыжной семье. Я хочу, чтобы наши мальчики и девочки выступали так, как выступали наши советские спортсмены. Когда нас на пьедестале было не трое, нас уже особо не поздравляли. Несмотря на опыт, я всё ещё хочу, чтобы Россия была лидером в лыжах. Снимки обнажённых девушек? Я не очень приветствую это. Я была против этого перед олимпийским сезоном, против и сейчас. Если это не спортивный журнал, то пожалуйста, здесь нет запретов, хотя опять же я не особенно приветствую это. В спортивных журналах я не разрешаю им съёмки в стиле ню. Конфликт с Губерниевым? Лыжные гонки — это не развлекательная программа. Да, я говорила, что не хотела бы, чтобы он сделал передачу «Лыжи с Дмитрием Губерниевым», но там, как всегда, выдернули одну цитату из большого интервью. Что касается того, какое к нам было отношение на Олимпиаде и Кубке мира из-за всеми известных событий… Кто нас всегда обвиняет во всех бедах? Канада, конечно. Французы тоже что-то там говорили разок на Олимпиаде. А ведущие лыжные державы нормально к нам относятся. Чего нам смотреть на эту Канаду?».