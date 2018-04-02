Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сравнила норвежских лыжников Йоханнеса Клебо и Петера Нортуга.
«Говорю про свои личные ощущения. Я не уверена, что Клебо задержится надолго. Он не стабилен. И он — не Нортуг. Клебо не умеет проигрывать. Это плохо для него и хорошо для нас», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
На Олимпийских играх в Пхёнчхане 21-летний Клебо выиграл три золотые медали. Он стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок.