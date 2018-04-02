Вяльбе: Клебо — не Нортуг, он не умеет проигрывать и надолго не задержится

Петера Нортуга. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сравнила норвежских лыжников Йоханнеса Клебо «Говорю про свои личные ощущения. Я не уверена, что Клебо задержится надолго. Он не стабилен. И он — не Нортуг. Клебо не умеет проигрывать. Это плохо для него и хорошо для нас», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров На Олимпийских играх в Пхёнчхане 21-летний Клебо выиграл три золотые медали. Он стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок.