Ещё
Вяльбе рассказала об отношениях допущенных и не допущенных до Олимпиады лыжников
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вяльбе рассказала об отношениях допущенных и не допущенных до Олимпиады лыжников 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об отношениях среди попавших и не попавших на Олимпийские игры в Пхенчхан спортсменов. Слова чиновника приводит ФАН.
"Меня очень порадовало, что наши спортсмены, которые не получили приглашения на Олимпиаду, поздравляли спортсменов, которые были на пьедестале там. Это очень нелегко сделать, я представляю, я знаю, что такое спорт и спорт индивидуальный.
Но они это делали искренне, и они меня поздравляли и такие слова писали — это дорогого стоит", — сказала Вяльбе.
Она отметила, что все объединились и показали на самом деле, насколько дружны.
"То же касается и спортсменов. Не надо ныть! Сопли на кулак наматывать! Мы все — солдаты, и Родина отправила нас вот в такой бой, и мы должны достойно его провести.
Ребят, если вы едете на Олимпиаду, то вы должны знать, для чего вы едете. Здесь вот так вот посидеть и быть участником, вот так вот не получится. А просто сидеть и быть участником — это не то время", — добавила Вяльбе.
Ранее Вяльбе назвала противоречивыми итоги Олимпиады для лыжников.
Газета.Ru: последние новости
Олимпийский призер Спицов встал на защиту норвежских лыжников Лыжник Большунов не строит планов на следующий сезон Субоч будет избираться на пост главы Федерации прыжков с трамплина
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена замена уволенному тренеру «Краснодара»1
«Скажи мне это в лицо»: Малкин поссорился с Кузнецовым
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
WADA против турниров в РФ39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение