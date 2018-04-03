Вяльбе рассказала об отношениях допущенных и не допущенных до Олимпиады лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об отношениях среди попавших и не попавших на Олимпийские игры в Пхенчхан спортсменов. Слова чиновника приводит ФАН.

"Меня очень порадовало, что наши спортсмены, которые не получили приглашения на Олимпиаду, поздравляли спортсменов, которые были на пьедестале там. Это очень нелегко сделать, я представляю, я знаю, что такое спорт и спорт индивидуальный.

Но они это делали искренне, и они меня поздравляли и такие слова писали — это дорогого стоит", — сказала Вяльбе.

Она отметила, что все объединились и показали на самом деле, насколько дружны.

"То же касается и спортсменов. Не надо ныть! Сопли на кулак наматывать! Мы все — солдаты, и Родина отправила нас вот в такой бой, и мы должны достойно его провести.

Ребят, если вы едете на Олимпиаду, то вы должны знать, для чего вы едете. Здесь вот так вот посидеть и быть участником, вот так вот не получится. А просто сидеть и быть участником — это не то время", — добавила Вяльбе.

Ранее Вяльбе назвала противоречивыми итоги Олимпиады для лыжников.